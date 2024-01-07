美菲南海聯合巡航　2華艦跟監細節曝光

菲軍拍攝到其中一艘跟監的中國軍艦。

美國和菲律賓海軍上周三（3日）至上周四（4日）在南海進行聯合巡航，期間美菲艦隻遭兩艘中國海軍艦艇跟監，細節近日曝光。菲媒上周六（6日）報道，菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos）登上美軍航母卡爾文森號視察巡航時指，聯合巡航發出非常強烈訊息，美菲將共同面對南海挑戰。

報道指，菲律賓海軍艦艇上周三早上抵達巡航海域時，兩艘華艦已經在附近海域警戒監視，其中一艘中國海軍054A型導彈護衞艦黃山號直接進入美菲聯合巡航海域內。菲律賓護衞艦德爾皮拉爾號曾透過無線電向黃山號喊話，指它正在菲律賓專屬經濟區內航行，並查問意圖；黃山號則答道「舷號15的菲律賓艦艇，這是中國海軍570號艦艇，在我們的領海從事合法行動，完畢」。菲軍第二次無線電呼叫黃山號，卻沒有收到回應，當日上午8時，中國海軍052D型導彈驅逐艦合肥號也抵達菲美聯合巡航海域。

中國外交部發言人汪文斌上周四指摘美菲在南海舉行聯合巡航，是以炫耀武力為目的的軍事挑釁活動，不利於管控海上局勢和涉海爭端。菲律賓國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）上周五（5日）強調，聯合巡航是在菲律賓200海里專屬經濟區內進行的，完全符合國際法。菲律賓對與中國進行外交對話持開放態度，相信兩國可透過和平對話解決南海主權爭議。