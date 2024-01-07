飛虎隊最後亞洲機師逝世　享壽103歲

抗戰期間曾駕駛轟炸機炸射華北日軍目標，執行多次重要任務的飛虎隊最後一名存世亞洲機師何永道，於上周六（6日）上午在新加坡逝世，享壽103歲。遺體火化儀式將在周二（9日）下午1時40分，於萬禮火花場第三廳舉行。

新加坡國務資政兼國家安全統籌部長、白沙-榜鵝集選區議員張志賢在社交平台，上載他與何永道的合照，發文指「希望他安息」。何永道的侄子何約翰表示，何永道那一代人過着艱苦難測的生活，為這一代人能夠過上平靜輕鬆的生活做出了許多犧牲，要對他和那一代人表示感謝，並指何永道的人生是許多人夢寐以求。何永道曾於2019年出版回憶錄，回顧九死一生的戰爭歲月，以及一生親情、友情、愛情和同袍的生死情誼。

何永道1920年出生於馬來西亞怡保，因1941年香港淪陷而被迫中斷在香港大學的學業，赴昆明投考空軍官校第16期，在印度和美國完成訓練後，編入中美空軍混合團第一大隊一中隊，負責駕駛B25轟炸機轟炸日軍基地、火藥庫和火車庫。抗戰勝利後，何永道加入中央航空公司，成為民航機師。國共內戰大勢已定後，何永道決定舉家遷回南洋，成為馬來亞航空公司（新加坡航空公司前身）首批華人機師，晚年與長子何建寧居於新加坡東部白沙新鎮。