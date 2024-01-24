小馬可斯：賀賴清德屬禮貌　支持一中

上周祝賀民進黨候選人賴清德當選台灣總統、引發北京憤怒後，菲律賓總統小馬可斯在周二（23日）播出的電視台採訪中指，他對賴清德的祝賀並稱呼賴清德為總統的言論，是一種普遍禮貌。他不支持台灣獨立，並重申菲律賓致力於一個中國政策。

小馬可斯稱：「一個中國政策仍然有效。自從我們採取這一政策以來，我們一直嚴格、認真地遵守一個中國政策。我們不支持台灣獨立。台灣是中國的一個省。」他在訪問中指，他支持和平，不希望該地區發生衝突。小馬可斯本月15日在社交媒體發文祝賀賴清德當選，期待菲台雙方未來密切合作，強化共同利益及促進和平。其賀電遭到大陸嚴厲譴責，中國外交部發言人毛寧告訴小馬可斯要多讀書，正確理解台灣問題的來龍去脈。這引起菲律賓防長特奧多羅的強烈回應，批評毛寧的發言低級且卑劣。

中國外交部發言人汪文斌周三（24日）表示，陸方讚賞菲方重申堅持一個中國政策，強調台灣是中國的一個省，菲律賓不支持「台獨」。台灣是中國領土不可分割的一部分，中國實現完全統一是人心所向，大勢所趨，任何「台獨」行徑都注定失敗。對於越南外交部發言人上周六（20日）稱越南擁有西沙群島和南沙群島的主權，汪文斌指兩者都是中國的領土，有充分的歷史和法理依據，中國最早發現、命名、開發、經營這些群島，並持續對其行使主權管轄。中方一貫反對相關國家對中國領土提出非法主張，並將繼續堅定維護自身主權。