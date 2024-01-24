特朗普贏新罕布什爾州初選　嘲黑莉表現糟糕

美國共和黨第二場總統初選、首場非黨團會議形式初選周二（23日）在新罕布什爾州舉行。前總統特朗普宣布擊敗主要對手前駐聯合國大使黑莉，並指她不會構成威脅，又認為黑莉的表現非常糟糕。黑莉強調無意退出初選。

新罕布什爾州迪克斯維爾山口小鎮按傳統在當地凌晨率先投票，鎮上全部6名選民投給黑莉，黑莉形容是一個好開始。特朗普則指黑莉是否繼續參選並不重要。多間美媒在點票初期已估算特朗普將獲勝，黑莉在點票開始後對支持者說：「新罕布什爾州是全國第一場初選，但不是全國最後一場初選。這場競選遠未結束」。她形容自己是一名鬥士，很有戰鬥力，並向支持者強調，未來還有很長的路要走，但會繼續前進。

截至點算44％選票，特朗普和黑莉得票率分別為54.4%和43.9%。特朗普率先宣布勝出，對支持者發表講話時嘲諷對手、南卡羅萊納州前州長黑莉，他說：「州長（黑莉）說她會贏，她會贏，她會贏。然後她失敗了」。特朗普重提上周艾奧瓦州黨團會議，指黑莉當時得票屈居自己和佛羅里達州州長德桑蒂斯之後，而支持黑莉的新罕布什爾州州長蘇努努非常不受歡迎。特朗普感謝新罕布什爾州的選民，稱是一個偉大的州。