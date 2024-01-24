美空襲伊拉克民兵據點　報復駐軍遇襲

美國駐伊拉克阿薩德空軍基地上周六（20日）遭伊拉克武裝組織襲擊，造成美國軍事人員腦部受創。美國國防部周二（23日）宣布空襲伊拉克武裝組織3處據點，直接報復伊朗支持的民兵組織施襲。官員透露，空襲位於伊拉克西部靠近敍利亞邊境的卡伊姆（Al-Qa'im）以及巴格達南部的朱爾夫塞赫爾（Jurf al-Sakhar）。

美國國防部長奧斯汀發表聲明，指空襲目標是武裝組織真主黨旅和其他伊朗下屬組織在伊拉克使用的3處設施，空襲直接回應伊朗支持的民兵組織在伊拉克和敍利亞對美國和聯軍人員發動一系列升級襲擊。奧斯汀感謝美方人員計劃和實施打擊行動的技巧和專業精神，以及美方部隊在當地與盟友合作進一步瓦解和削弱回教極端組織伊斯蘭國（IS）的持續努力。

奧斯汀強調，他和美國總統拜登將毫不猶豫採取必要行動，捍衞美方和盟友的利益。美方無意使該地區衝突升級，已做好充分準備採取進一步措施保護人民和設施，呼籲相關組織及其伊朗支持者立即停止施襲。美國中央司令部聲明稱，美軍進行單邊空襲，目標是真主黨旅總部、火箭彈、導彈和單向攻擊無人機能力的儲存和訓練地點。

伊拉克阿薩德空軍基地上周六遭遇彈道導彈和火箭彈襲擊，大部分導彈和火箭彈被基地的防空系統攔截，仍有部分擊中基地。美國國防部官員指，初步判斷真主黨旅應為彈道導彈襲擊負責。美國國防部發言人賴德周二表示，4名美國軍事人員在襲擊中腦部受創，他們都已重返崗位。