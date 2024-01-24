JR東日本新幹線　隔20小時恢復運行

受停電影響，日本東日本鐵路公司（JR東日本）旗下東北、上越及北陸新幹線周二（23日）早上出現大規模停駛，經過大約20小時才開始恢復運行。在事故中，JR東日本共有283班列車停運，影響約12萬名乘客行程，就連維修工人亦觸電受傷。

東北新幹線東京台東區上野站往來櫪木縣小山站段，上越及北陸新幹線上野站往返埼玉縣熊谷站段周二早上10時左右突然停電，影響多架列車運行。經檢查，JR東日本確認一段位於上野站與埼玉市大宮站，約在埼玉市中央區下落合四丁目上行線電纜架線垂落，總長度達到近150米。

在架線垂落不足一公里處，一架屬於北陸新幹線、由石川縣金澤站前往東京站光輝504號列車因出現車廂集電弓損毀等問題而停在路軌。由於其他新幹線列車駛至附近路軌均無出現問題，外界估計上述列車在附近行駛前後時間段發生某種故障。

一名身處停駛列車乘客提到，他當時看見類似管狀物體從路軌上方掉落，之後聽到奇怪聲音，車廂窗戶隨後裂開。截至同日晚上，東北新幹線旗下東京站往來宮城縣仙台站列車、上越及北陸新幹線東京站往返群馬縣高崎站列車均出現全天候暫停運行情況。

在搶修受損電纜期間，兩名工人周二觸電需要送院。經歷接近一天時間，東北、上越及北陸新幹線周三（24日）早上終於恢復運作。JR東日本強調已完成修復垂落電纜，亦成功移走停在上野站與大宮站之間光輝504號列車，正調查事故及工人受傷原因。