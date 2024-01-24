美軍再先發制人　襲也門叛軍反艦導彈

美國軍方周三（24日）宣布，當天針對伊朗支持的也門叛軍青年運動發動先發制人攻擊，目標是兩枚準備發射的反艦導彈。美軍指行動將保護航行自由，使使國際水域對美國海軍艦艇和商船來說變得更加安全。

美國中央司令部發布聲明稱，也門首都薩那凌晨約2時30分，美軍部隊針對2枚瞄準紅海南部並準備發射的反艦導彈實施打擊。美軍在青年運動控制區發現該導彈，認定它們該地區的商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅。隨後出於自衞打擊並摧毀導彈。另一方面，英媒指美國國務卿布林肯等華府官員，在過去3個月多次要求中國向伊朗施壓，阻止青年運動繼續攻擊紅海商船，但北京至今只曾就紅海安全發表過一則溫和聲明，未見有施壓迹象。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周三表示，中方呼籲停止襲擾民團的行為，敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護好紅海水域的航道安全。他另提及，中方認為聯合國安理會從未授權任何國家對也門使用武力，要切實尊重包括也門在內紅海沿岸國家的主權和領土完整；中方願同各方一同推動局勢降溫，維護紅海地區的安全穩定。