與台斷交後　瑙魯恢復與北京外交關係

太平洋島國瑙魯共和國上周一（15日）宣布與台灣斷交後，周三（24日）與北京簽署建交外交公報，再度恢復外交關係。中共中央政治局委員、外交部長王毅在儀式上強調，無論台灣島內形勢如何變化，國土不可分、民族不可散的中華文明特質不會改變，支持中方維護國家主權和領土完整的國際共識亦不變。

中國與瑙魯周三舉行復交儀式，簽署《中華人民共和國和瑙魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，即日起兩國恢復大使級外交關係。王毅與瑙魯外交及貿易部部長安格明（前譯安吉米亞）出席儀式，先後發表講話。王毅指出，這是瑙魯政府獨立自主作出的正確決定，充份反映了瑙魯人民的共同意願，中瑙復交再次向世界詔示一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢，台灣必然回歸，中國必將統一的歷史進程更不會改變。

聯合公報指，中瑙兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。瑙魯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。瑙魯即日斷絕與台灣的「外交關係」，並承諾不再跟台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中瑙政府商定，將根據1961年《維也納外交關係公約》規定和國際慣例，盡早互派大使，並在對等基礎上在各自首都為對方設立使館和履行職務提供一切必要的協助。

經兩國政府部門批准，大陸官媒駐瑙魯亞倫記者站周三掛牌成立，由此前已組建運行的亞倫報道點基礎上設立，歸其總台亞太總站日常管理。安格明此前受訪稱，承認一個中國原則、與台灣當局「斷交」，是瑙魯政府經過充分討論作出的正確決定，將給該國發展帶來新機遇。中國外交部發言人汪文斌周三表示，現在還有極少數國家與台灣保持所謂的邦交關係，呼籲這些國家認清歷史潮流，把握歷史性機遇，站在國際社會、正義和歷史正確一邊。友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上翻開與這些國家關係新一頁。