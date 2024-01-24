寒潮影響海陸空交通　346班航班被取消

南韓近日受寒潮影響，持續出現低溫降雪天氣。中央災難安全對策本部周三（24日）表示，嚴寒天氣導致全國多地海陸空交通出行均受阻，截至同日上午6時，各地機場已有346班航班被暫時取消。

數據顯示，濟州機場取消航班量為180架次；首爾金浦機場、大邱機場和光州機場則分別有91架次、20架次、16架次，因天氣原因暫時取消。路面交通同樣嚴重受影響，包括濟州10個路段在內，全國共27條地方公路封閉；涉及9個國立公園的173條探訪路亦暫停通行。全國共51條航線的69艘次客運船停駛。另外，首爾和仁川分別發生60及33宗水錶凍裂事故，全國共計133宗，目前均已修復完畢。

氣象廳預測，截至周三上午，忠清南道西海岸和全羅道西部仍將有大雪；半島中部和全羅北道東部、慶北圈內陸等寒流警報生效地區氣溫仍持續偏低。截至周五（26日），日間氣溫將降至零下10°C或以下。

日本同日出現入冬以來最強冷空氣，西部和東部日本海沿岸地區下大雪。氣象廳對福井和滋賀縣發出顯著大雪警報，預計大雪持續到周四（24日）。惡劣天氣下，北九州市一輛大貨車跣胎，撞暴斃對面線一名男子。