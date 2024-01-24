辛偉誠促也門叛軍停施襲　必要時再打擊

英國周一（22日）再度參與美國對也門叛軍青年運動的軍事行動。英國首相辛偉誠周二（23日）強調不尋求對抗，敦促青年運動及其支持者停止非法和不可接受的襲擊，若有必要，英國將毫不猶豫再次作出自衞反應。英國外交大臣卡梅倫將於本周訪問中東地區。

英國皇家空軍周一出動4架歐洲颱風戰機和2架KC2加油機，攻擊也門首都薩那以北兩個用於攻擊紅海航運的軍事基地。辛偉誠在下議院發表講話時指出，所有預定目標均被摧毀，英方在行動中採取最大程度的謹慎，沒有平民在襲擊中喪生，並強調英方在紅海的自衞行動與以色列及巴勒斯坦加薩地帶局勢無關。

辛偉誠堅稱，英國最近的軍事行動已產生削弱青年運動能力的作用，但指出「削弱」和「消除」威脅之間可能存在差異。皇家空軍攻擊的目標根據情報專門選定，屬影響海員和航運安全的軍事場所。他相信打擊行動正以有效的方式進行並達到目的，又表明英國政府目標是阻止外界向青年運動非法出售武器，並實施制裁以切斷該組織的財政資源。

唐寧街首相府指，皇家空軍戰機周一晚上10時升空時，工黨黨魁施紀賢和下議院議長賀立紳得到通報。施紀賢表態支持有針對性的行動。下議院周三（24日）將就中東地區軍事行動進行一般性辯論，英國自由民主黨黨魁戴宏呼籲就軍事行動表決，批評下一步行動及何時判斷英國實現目標非常不明確。首相府辯稱政府是按照先例行事，毋須表決。