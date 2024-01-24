末日鐘維持距離午夜90秒　連續兩年最近末日午夜

原子能科學家周二（23日）宣布將象徵人類末日的「末日鐘」維持與去年相同的倒數90秒，是連續第2年最接近午夜的時刻。科學家指，俄羅斯攻打烏克蘭加劇使用核武風險、以巴戰事持續及氣候變遷情況惡化，導致人類面臨更大滅亡風險。

末日鐘1947年由美國非牟利機構原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）創建，科學家每年會決定時間。總裁布朗森（Rachel Bronson）周二在新聞發布會上指，今年為調整末日鐘並不代表全球局勢已穩定，警告全球各地的衝突仍帶來重大風險及災難，如擁有核武國家正進行現代化計劃，或將引發新的核軍備競賽；全球過去經歷有史以來最熱一年，也出現多次大規模洪水及火災等災害；人工智能等顛覆性技術亦成為另一個擔憂。

原子科學家公報指創建末日鐘目的並非為了明確衡量全球存在的威脅，而是為了引發有關氣候變遷等困難科學話題的對話。末日鐘從未到達午夜，而布朗森表示希望永遠不要到達，一旦時鐘指向午夜，將意味發生了某種核戰爭或災難性氣候變化，並消滅了人類。