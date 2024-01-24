阿拉斯加航空暗示　不訂波音新型飛機

美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9飛機本月初在飛行途中艙門飛脫，阿拉斯加航空行政總裁米尼庫奇（Ben Minicucci）周二（23日）披露，最新內部檢查發現許多同型號飛機螺栓鬆動，並暗示該航司可能擱置訂購波音最新型號飛機的計劃。

米尼庫奇周二接受美媒訪問，直言對波音感到非常沮喪、失望和憤怒，要求波音提供改進內部品質的計劃。他指阿拉斯加航空正對波音生產線進行額外監督，以確保交付飛機品質，該航司曾計劃訂購波音最新型號737 MAX 10飛機，但目前一切沒有定論，就機隊組合而言，阿拉斯加航空將採取最有利的長遠策略。米尼庫奇同時證實，該航司正收購夏威夷航空公司旗下、由波音的競爭對手空中巴士公司生產的飛機。

聯合航空公司周一（22日）預計，由於旗下79架MAX 10的機隊停飛，該航司今年首季度將出現虧損。行政總裁柯比（Scott Kirby）接受美媒訪問時表明，波音需要真正的行動來恢復生產品質的聲譽。他相信MAX 9很快可恢復執飛，但對波音公司不斷面臨生產方面的挑戰感到失望。雖然聯合航空已訂購MAX 10，但柯比指出該型號飛機交付已比原定計劃至少延遲5年，聯合航空需至少制定沒有MAX 10的計劃。