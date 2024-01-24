美兩軍人墮阿拉伯海亡　涉及人為失誤

美國中央司令部本月11日在索馬里對出阿拉伯海截查一艘漁船，檢獲一批伊朗供應也門叛軍青年運動的武器，但行動期間兩名海豹突擊隊成員墮海失蹤，軍方經過搜救10天無果後宣告二人死亡。惟近日有消息指出，這場事故涉及人為因素，應該可以避免；有現役及退役海豹突擊隊成員直言，事件完全不合理。

墮海失蹤死亡的海豹突擊隊成員，分別是37歲錢伯斯（Christopher J. Chambers）及27歲英格拉姆（Nathan Gage Ingram），二人均隸屬於海豹突擊隊第3分隊，駐守加州科羅納多。錢伯斯來自馬里蘭州，2013年成為海豹突擊隊成員；英格拉姆來自德州，2021年正式加入海豹突擊隊，他事發時正在執行第一次海外部署行動。

美國傳媒周二（23日）引述美方官員報道，涉事二人利用繩索梯試圖登上目標漁船，當時現場海面情況欠佳，其中一人墮海後，另一人跳入海中嘗試拯救對方。根據海豹突擊隊內部通訊，英格拉姆失足墮海，經驗資深的錢伯斯於是跳海施救；惟原來當時還有另一名海豹突擊隊成員墮海，他先跌落乘坐的作戰快艇，之後落水但迅速獲救。

曾經執行類似任務的退役海豹突擊隊成員戴明（Eric Deming）表示，美國海軍近年多次利用軍艦攔截駛往也門的船舶，一直沒有發生意外，但為何涉事海豹突擊隊指揮官面對海面情況危險，仍然決定在晚上行動。他提到，根據海豹突擊隊標準程序，執行登船任務需要配備漂浮裝置及定位器，質疑是否有人沒有按照程序行事。

有退役美國空軍特種作戰人員聲稱收到讀者投稿，對方表示涉事任務由海豹突擊隊與海岸防衞隊聯合執行，一名試圖登上目標漁船的海豹突擊隊成員背負50磅重通訊裝備，並拒絕海岸防衞隊成員的建議，堅持全副裝備行動，結果失足「石沉大海」。