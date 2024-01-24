美國促向伊朗施壓　中國無意伸出援手

針對也門叛軍青年運動攻擊紅海商船，美國採取「攻守兼備」的軍事行動外，也試圖借助第三國應對。英國傳媒周三（24日）報道，美國曾經要求中國施壓伊朗，控制青年運動的行為，但幾乎沒有看到中方幫助的迹象。中國外交部表示，紅海局勢緊張與巴勒斯坦加薩地帶衝突有關，更不點名批評美國向也門使用武力。

報道指出，美國官員過去3個月多次向中國高級官員提出有關要求，其中一個場合是本月白宮國家安全顧問沙利文與首席副國家安全顧問芬納，會見訪美的中共中央對外聯絡部部長劉建超。美國官員表示，將持續向中國提出伊朗與青年運動的問題，但對中方改變態度並不特別樂觀。另一名美國官員稱，有一些迹象顯示中國就有關問題作出交涉，但程度並不顯著，直言不想誇大中方所做的事情或產生的影響。

中國外交部發言人汪文斌周三表示，中方對近期紅海局勢急劇升溫深表關切，在緩解緊張局勢方面與各方保持密切溝通，作出積極努力，並呼籲停止襲擊、騷擾民用船隻。惟他強調，紅海局勢緊張是加薩地帶衝突外溢的突出表現，當務之急是盡快平息加薩地帶戰火；中方也認為聯合國安理會從未授權任何國家對也門使用武力。

中國海軍第45批護航編隊正在亞丁灣執行任務，《解放軍報》報道，隸屬於該護航編隊的驅逐艦烏魯木齊號及護衞艦臨沂號，近日完成各自船舶護航任務後展開實戰化攻防訓練，以有效應對複雜形勢，包括模擬可疑小艇及不明空中目標高速接近。