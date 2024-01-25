美軍艦在紅海護送馬士基貨船　截兩枚也門叛軍導彈

美國海軍軍艦周三（24日）在紅海護送馬士基（Maersk）航運公司的貨船時，攔截了多枚導彈。

馬士基在聲明中表示，該公司兩艘懸掛美國國旗的船隻，在曼德海峽北行途中，看到附近發生爆炸，隨行的美國海軍攔截了多枚導彈。公司稱，其船隻和船員都沒有受傷，由美國海軍護送返回亞丁灣。

涉事的兩艘貨船由馬士基的美國子公司運營，為美國國防部、國務院、美國國際開發署和其他美國政府機構運送貨物。馬士基表示，兩艘船都參加了美國政府的海事安全計劃（Maritime Security Program）和自願聯運海運協議（Voluntary Intermodal Sealift Agreement），因此由美國軍艦護送通過海峽。

美軍中央司令部後來發聲明，表示也門叛軍青年運動在薩那時間周三下午2點左右，從也門向懸掛美國國旗的一艘馬士基貨櫃船發射了3枚反艦彈道導彈，其中一枚導彈落入海中，另外兩枚被美軍神盾驅逐艦格雷夫利號成功攔截並擊落，未有傷亡及船隻損壞的報告。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，青年運動的持續行動顯示，美國仍然必須採取行動保護航運。

就今次事件，英國海事貿易行動辦公室同日較早前表示，接獲也門摩卡港（Mokha）以南50海里處一艘船隻附近發生爆炸，涉事船隻和船上人員安全，無受傷或損毀報告。