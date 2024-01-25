加薩聯合國培訓中心遇襲至少9死75傷　以軍暗示或哈馬斯所為

以色列在巴勒斯坦加薩針對回教激進組織哈馬斯的軍事行動持續之際，加薩南部城市汗尤尼斯一個收容3萬名無家可歸者的聯合國培訓中心周三（24日）遭炮火襲擊，至少9死75傷。以軍否認是其所為，並暗示可能是哈馬斯施襲。

聯合國向巴勒斯坦施援的組織近東救濟工程處（UNRWA）負責人表示，遇襲的培訓中心建築內至少有800人，UNRWA和世界衞生組織在加薩的救援團隊正努力前往現場。不過，UNRWA加薩事務主任懷特說，UNRWA一個小組試圖前赴該中心，但遭到阻止。美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）表示，對聯合國汗尤尼斯培訓中心遭到襲擊深表遺憾，強調平民必須受到保護，聯合國設施的受保護性質必須得到尊重，人道主義工作者也必須受到保護，他們才能繼續向平民提供所需拯救生命的人道主義援助。

較早前有消息指，以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，正談判再次交換以色列人質和巴勒斯坦囚犯，換取暫時停火一個月；然而周三以軍的在汗尤尼斯展開了一個月來最大規模的行動，有報道指這使停火似乎變得遙不可及。

報道指，以色列坦克車駛入汗尤尼斯，主要目標似乎是汗尤尼斯長期存在的難民營周圍地區，包括納賽爾醫院和阿邁勒醫院以及UNRWA營運的培訓中心。有居民稱，該區發生了激烈的槍戰，以軍就稱他們以狙擊手、坦克和空中火力，殲滅了「許多」武裝分子小隊。加薩衞生部發言人則說，以軍正孤立汗尤尼斯的醫院，並在該市西部地區進行屠殺。

以軍初時回應UNRWA培訓中心遭炮擊的問題表示，該處「更廣泛的地區是哈馬斯武裝分子的重要基地」，又指「拆除哈馬斯在汗尤尼斯西部的軍事框架，是該行動背後邏輯的核心」。不過，在美國譴責該次襲擊之後，以軍發布了第二份聲明，表示檢查其作戰系統後，排除以軍部隊襲擊該中心的可能性，還表示正進行徹底的評估，以查證該次攻擊是否哈馬斯的炮火造成。