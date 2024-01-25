劉建超在京晤印大使　冀兩國改善關係

中共中央對外聯絡部部長劉建超周三（24日）在北京會見印度駐華大使羅國棟時稱，中印改善關係有助兩國加快發展營造良好周邊外部環境，也有利於世界及地區的和平穩定與發展。

劉建超表示，中方願同印方一同不斷加強14億中國人民與14億印度人民交流對話，增信釋疑，為雙方務實合作營造良好環境。他指，中方希望雙方重視及照顧彼此核心關切，在現代化發展道路上相互成就，在國際和地區事務中加強團結，並稱中方願同印度政黨保持友好交往，新形勢下共同推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。

羅國棟表示，印中友好源遠流長，兩國關係至關重要。他指印方願同中方一同求同存異，加強交流合作，並稱分歧不是印中關係主流，希望雙方找到合作共處之道，攜手向前，為兩國人民帶來福祉，並為地區和世界和平與發展作出貢獻。

中國國防部周四（25日）回應中印軍隊2020年在加勒萬河谷衝突問題時，指加勒萬河谷位於中印邊界西段實控線中方一側，相關事件完全是由於印方違反共識、單方面挑釁造成，責任完全在印方。3年多來，雙方透過軍事和外交渠道溝通協調，舉行20輪軍長級會談，推動兩軍在4個對峙點脫離接觸。中方希望印方相向而行，增進戰略互信，妥處分歧問題，共同維護邊境地區和平安寧。