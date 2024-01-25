俄斥烏擊落運輸機是恐怖主義行為　要求安理會緊急開會討論

俄軍一架載有65名烏軍戰俘的伊爾76運輸機，周三（24日）在西部邊境別爾哥羅德州墜毀，機上74人無一生還。俄羅斯國防部指控烏軍發射導彈擊落運輸機，並形容事件是恐怖主義行為，俄羅斯外長拉夫羅夫促聯合國安理會召開緊急會議商討。烏克蘭總統澤連斯基否認指控，要求展開國際調查。

俄羅斯國防部指，出事運輸機從莫斯科附近的奇卡洛夫斯基空軍基地起飛，周三早上11時15分在距離邊境90公里的科羅恰地區遭導彈擊中。俄軍雷達探測到哈爾科夫州利普齊的烏軍防空部隊發射兩枚導彈，導彈疑為美國或德國製造。俄烏雙方早前同意，在別爾哥羅德州邊境村莊洛蒂洛夫卡附近交換俘虜，運輸機上的烏軍戰俘便是前往換俘地點。俄羅斯國防部稱，烏克蘭擊落運輸機是有預謀，反映出漠視人民性命的真實面目。

事件中6名機組人員及3名護送人員一同遇難，其中5名機組人員隸屬俄羅斯空天軍第117軍用運輸航空團。得悉首架運輸機受襲後，第二架載有80名烏軍戰俘的俄軍運輸機立即離開危險區域返航。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫證實，俄烏原定當日互換戰俘，但其後取消。《烏克蘭真理報》引述烏克蘭總參謀部消息人士指，墜毀的俄軍運輸機運送S300防空導彈，沒有提到機上有烏軍戰俘。

烏克蘭總參謀部反指俄羅斯對哈爾科夫州發動恐襲，最近錄得的轟炸強度與前往別爾哥羅德州機場軍用飛機數量增加有關。為了減少威脅，烏克蘭武裝部隊不僅控制領空，還詳細追蹤火箭發射地點及其後勤供應，特別是軍用運輸航空。總參謀部強調，烏克蘭武裝部隊將繼續摧毀運輸工具及控制空域，消除對本國領土的威脅。

電視台《今日俄羅斯》總編輯西莫尼揚公布遇難烏軍戰俘名單，其中一人是科諾瓦連科（Maksym Konovalenko）。根據烏克蘭紀錄，一名同名同姓的俘虜已於本月3日的交換俘虜中獲釋，他去年在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠被俘，隸屬烏克蘭第35獨立海軍步兵旅。有一同獲釋的烏軍俘虜聲稱，俄方公布的運輸機上戰俘個人資訊是子虛烏有。