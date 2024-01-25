歐盟提經濟安全計劃　華提出關切

歐盟委員會周三（24日）公布「歐洲經濟安全一攬子計劃」，以強化協調行動、保護敏感技術，並且防止關鍵基礎設施落入中國等地緣政治對手國家手中。措施或要3年時間才能落實，但已引起歐盟中國商會的關注。中國外交部發言人汪文斌周四（25日）表示，近年國際社會對歐盟在經貿領域的保護主義、單邊主義動向有不少擔憂和關切，有關動向將加劇這種擔憂。

有關計劃包含5大措施，包括針對外國直接投資的審查制定更嚴厲法規，要求所有歐盟國家審查外國直接投資是否會構成安全風險並加以阻截，亦會就出口管制、軍民兩用科技研發，以及加強研究安全措施等方面改善協調行動。該計劃雖沒有點名任何國家，但對比了「可靠夥伴」與「值得關注的國家」，並強調「去風險」政策，即歐盟減少對中國經濟依賴的政策。

歐盟中國商會對計劃表示關切，預計將影響在歐中企發展和對歐投資的信心，呼籲歐盟尊重產業鏈全球分工格局，為中國企業營造公平、公正、非歧視的投資和營商環境，助力中歐投資和經貿關係穩健發展。汪文斌希望歐盟遵守自由貿易、公平競爭、開放合作等市場經濟的基本準則，遵守世貿組織規則，避免推出逆全球化、泛安全化的政策舉措，這事關歐盟在國際經貿領域的形象，更事關中國等各國企業對歐洲營商環境的信心。