FAA批准737 MAX 9復飛　禁波音擴產

美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9飛機本月5日在飛行途中艙門飛脫，美國聯邦航空局（FAA）勒令同型號客機停飛。經過多天審查，FAA周三（24日）晚間批准波音修訂的檢查和維護指示，用於最終檢查全球停飛的171架737 MAX 9飛機，最快可於本周末復飛。同時，FAA表明波音不會恢復正常運作，局方不會批准波音擴大生產或增加737 MAX生產線，直至調查過程中發現的品質控制問題已獲解決。

FAA局長惠特克（Michael Whitaker）指，局方團隊經過數周資訊收集，完成了詳盡的強化審查，當局有信心進入檢查和維護階段。目前尚無波音公司恢復正常業務的時間表，安全是FAA最重要優先事項。在波音能夠解決審查中發現的質量控制問題並局方對結果感到滿意前，FAA不會容許波音擴大MAX系列飛機的生產規模。

波音發聲明表示，將繼續以透明方式與FAA全面合作，遵循指示加強波音安全和品質。波音還將與航空公司密切合作，幫助它們完成所需的檢查流程，使737 MAX 9飛機安全復飛。波音行政總裁卡爾霍恩同日會見參議院商務、科學和交通委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell），她強調美國乘客和波音一線工人理應從波音獲得把安全置於利潤上的領導文化。交通委員會將舉行聽證會，調查波音安全事故的根本原因。

阿拉斯加航空公司宣布計劃周五（26日）安排旗下首批數架737 MAX 9飛機復飛，下周內完成其他同型號飛機檢查，並強調每架飛機只有在完成嚴格檢查並按照FAA要求被認定為適航後，才能重新投入服務。聯合航空公司則預告，旗下737 MAX 9飛機可能在下周日（28日）前復飛。

全國運輸安全委員會（NTSB）仍在調查阿拉斯加航空波音737 MAX 9飛機內嵌式艙門飛脫事故的確切原因，NTSB調查人員將於周五返回波音位於華盛頓州倫頓的737飛機工廠。NTSB試圖建立一條時間線，還原內嵌式艙門從生產早期階段到飛脫的經過。