波音向華交付737 MAX客機　近5年來首架

美國波音公司生產的客機近來接連爆出問題之際，英媒周四（25日）引述飛行數據顯示，該公司向中國一間航空公司交付737 MAX客機，是該系列客機接連發生兩宗空難後、中國2019年3月暫停接收同系列新機以來首架。

實時航班監測網站「Flightradar24」資料顯示，中國南方航空一架737 MAX 8於太平洋時間周三（24日）上午11時56分，從美國華盛頓州西雅圖波音機場起飛，飛往夏威夷檀香山，最終目的地為中國。今次交付結束了中國對波音公司利潤最高產品近5年的進口凍結，為世界兩大經濟體之間嚴重緊張的貿易關係帶來喘息空間。波音公司上月將一架波音787-9夢幻客機直接交付給中國航空公司，亦是2019年11月凍結交付以來首次。

被問及在波音飛機安全受到嚴格審查下，中方為何還要恢復交付，中國外交部發言人汪文斌周四在記者會上表示，具體企業間的行為，建議向相關企業了解。但他透露，中方主管部門上月8日依據中國民航規章完成了波音737 MAX 8的設計批准工作，飛機具備交付條件。