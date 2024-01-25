美眾議院代表團訪台　賴清德重申捍衞台海和平

美國眾議院「台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）和巴拉特（Mario Diaz-Balart）周二（23日）抵台訪問，周四（25日）分別與台總統蔡英文和副總統賴清德會面。剛當選下任總統的賴清德感謝美國政府及國會跨黨派議員在選後第一時間表達祝賀，重申持續捍衞台海和平穩定現狀，期待繼續深化與美國合作。

賴清德在副總統當選人蕭美琴陪同下，接見由5人組成的台灣連線訪問團，重申將團結台灣人民、強化社會韌性，期待在美國國會支持下繼續深化兩地各項合作，進一步提升台美夥伴關係，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。賴清德指出，台灣位處西太平洋第一島鏈及面對大陸威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，台灣在全球關鍵產業供應鏈亦扮演不可或缺的角色。

貝拉表示，賴清德提及將確保區域和平繁榮與穩定，正是美國國會所堅信的理念，他們不能再容忍任何侵略行為；又稱非常期待美台未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。巴拉特則指，此行主要傳達美國對台灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的。蔡英文亦在總統府接見台灣連線訪問團，該團將於周五（26日）結束訪台行程，她同日另接見立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯率領的訪問團。