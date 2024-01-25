英陸軍參謀長倡恢復徵兵　準備將來與俄開戰

面對俄羅斯威脅加劇，英國陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）周三（24日）表示，即使英國陸軍擴編到12萬人都不足以應付與俄羅斯全面開戰，認為英國應訓練和武裝一支「公民軍隊」，準備好應對未來可能爆發的衝突。

桑德斯出席一場活動時發表講話，強調烏克蘭戰事證明平民在戰時的重要性，英國需要一支能夠快速擴張的軍隊，為第一梯隊提供支持，為第二梯隊提供資源，並訓練和裝備緊隨其後的公民軍隊。預計到2025年英國陸軍只有7.5萬名訓練有素的士兵，桑德斯指未來3年內有關陸軍需擴編到12萬人的說法必須是可信的，其中包括預備役和戰略預備役，但這人數亦不足夠。他指出，東歐和北歐的盟友更強烈地感受到俄羅斯威脅逼近，他們已謹慎行事，為全國動員奠定基礎。他還說，採取準備措施讓英國能在需要時把社會置於戰爭狀態，現在雖然不是真正可取，卻是必要的。

英媒引述白廳消息人士報道，在英國領土訓練烏克蘭平民可能會成為訓練英國人的任務預演。另一名高級國防人士說，並不反對桑德斯的全國動員言論，這是整個陸軍的日常話題，陸軍規模太小，英國自1950年代以來就無徵兵，惟一旦與俄羅斯發生衝突，就必須動員普通民眾。武裝部隊部長許澤明表示，可以建立一支由軍隊和公眾組成的50萬人聯合部隊，國防大臣可根據法律採取措施召回前軍人，包括退休軍官和不同級別的人員，前提是他們在過去18年內離開部隊且年齡在55歲以下。

首相府發言人回應指，唐寧街不同意桑德斯的觀點，英國軍隊作為志願部隊享有自豪的地位，政府沒有徵兵計劃。發言人表示談論衝突的假設情景沒有幫助，政府已向武裝部隊投入大量資金。