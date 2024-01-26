【東方日報世界視線】沙特加入金磚國　衡量正反面效果

根據去年金磚國家峰會的決議，會有5個國家於2024年1月1日開始正式加入金磚體系，但如今除了阿根廷決定不加入，沙特阿拉伯亦在考慮中。沙特經濟與計劃部部長最近對傳媒表示，當被邀請加入到一個新體系，沙特要通過許多步驟的程序，最後才會作出決定。

沙特是美國之外最大石油出產國，它40%的GDP及75%的財政收入，依賴石油和天然氣出口。而當它加入金磚體系，金磚體系將佔45%世界人口、43%全球石油生產及25%世界石油出口，沙特的加入會進一步加強金磚體系的實力，也進一步鞏固自己在中東的霸主地位。

不過沙特仍然有一定的顧忌，因為它一向是華府拉攏的對象，亦是美國的保護國，軍備及軍事也極依賴美國。沙特與華府關係疏遠，首先是因為美國不再是它最大的石油客戶，反而成為它最大的出口競爭對手。更使兩國關係惡化的，是拜登政府以捍衞人權為由，屢次攻擊沙特政府，這反而使沙特擔心美國及英國會策動顛覆沙特王朝。

而沙特加入金磚體系，將有很大的利益。沙特是歡迎中國、印度的消費品，以及俄羅斯的平價穀物輸入，中、印正是沙特第一及第二大貿易夥伴。鑑於2023年中俄貿易超過2,000億美元，90%用人民幣或盧布交易，據報中國人民幣貿易額由2021年佔15%，到2023年9月增至佔27%，這也非常吸引沙特與中、印、俄用本國貨幣交易，減少去美元化下擁有大量美元的風險。不過，沙特也擔心若加入去美元化的金磚體系，建立本幣交易，將與西方關係惡化，會被西方像制裁俄羅斯一樣，威脅凍結自己大量在西方的海外資產。

對於較遠的將來，沙特想實現其龐大的「2030年願景」計劃，更需要身處金磚體系中，以出售更多油氣、獲得更多平價消費品、爭取以油氣換取中國大力參與其基建，以及助沙特邁向高科技國家的發展，特別是中美科技戰，會形成西方和中國兩極的AI及綠色能源體系。簡而言之，雖然七國集團（G7）有購買力，但亦有龐大債務；而金磚體系有消費力及勞動力，也有商品供應和能源需求，後者自然是沙特的選擇。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻