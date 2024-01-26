王毅今起訪泰將晤沙利文　料商討紅海局勢

美國傳媒周四（25日）報道，美國白宮國家安全顧問沙利文近日將飛赴泰國，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面，商討也門叛軍青年運動攻擊紅海航運船隻的事宜。中國外交部周五（26日）證實，王毅應泰方邀請周五至下周一（29日）訪問泰國，中美商定王毅將在曼谷與沙利文舉行新一輪會晤。

美媒引述消息指，今次兩人將舉行非公開會晤。日前有傳媒報道，美國曾經要求中國向伊朗施壓，控制青年運動的行為，其中一個場合是本月沙利文與美國首席副國家安全顧問芬納，會見訪美的中共中央對外聯絡部部長劉建超。周四的報道則指，在加薩戰事爆發之後，美方一直要求中方向伊朗傳達別讓衝突擴大的訊息，而中方也傳了話，但美方不清楚中方與德黑蘭溝通的確切要點。

中國外交部發言人周五在記者會回答有關王毅與沙利文的會面內容時提到，兩人保持戰略溝通，是中美元首達成的重要共識。在新一輪會晤當中，王毅將就中美關係、台灣問題等表明陸方立場，並就共同關心的國際和地區問題與美方交換意見。

泰國外交部消息亦稱，王毅周五至下周一對泰國進行正式訪問，重要議程包括簽署中泰兩國的永久免簽協議，並深入探討在多個領域展開合作的可能性。