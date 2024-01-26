紅海屢受襲　傳華已促伊朗通知也門叛軍克制

英國傳媒周五（26日）指，中國已要求伊朗採取行動控制也門叛軍青年運動對紅海船隻的襲擊，否則有可能損害中伊商業關係，未知伊朗是否認真看待中方的意見。中國外交部同日回應有關報道時強調，當務之急是盡快平息加薩戰火，防止衝突進一步擴大甚至失控。

知情人士表示，中國和伊朗政府在最近數次會議討論過紅海襲擊事件和兩國貿易問題。中方基本上表明若與中國有聯繫的船隻遇襲，或中方利益受到任何損害，都會影響與伊朗的生意，要求伊朗告知青年運動保持克制。中方沒有說明如何影響中伊貿易，也未對伊朗作出任何威脅，僅稱會對伊朗政府非常失望。

伊朗內部人士指，雖然中國對伊朗很重要，但伊朗決策時還需考慮地區聯盟、優先事項及意識形態因素。在加薩地帶和青年運動問題，伊朗作為「抵抗軸心」的領導者是不會放棄盟友，也必須在避免捲入加薩戰爭之間取得平衡。目前尚不清楚伊朗與中國政府討論後，會否採取任何行動。

青年運動發言人阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）周四（25日）稱，至今尚未收過伊朗轉達中國關於減少襲擊的意見，伊朗亦不會作出相關要求，尤其當伊朗譴責美英打擊也門，且認為青年運動的立場是可敬的和負責任。也門政府官員則稱，知道包括中國在內的多個國家一直尋求影響伊朗，從而控制青年運動的攻勢。

中國外交部發言人汪文斌周五在北京舉行的記者會上稱，紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方一開始就為緩解紅海緊張局勢作出積極努力，呼籲停止襲擾民用船隻，敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護好該水域航道安全。中方認為，聯合國安理會從未授權任何國家對也門使用武力，要切實尊重包括也門在內的紅海沿岸國家主權和領土完整。