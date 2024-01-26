知名軍事博客吉爾金　煽動極端主義囚4年

俄羅斯聯邦安全局前官員、民族主義者吉爾金（Igor Girkin）煽動極端主義罪成，周四（25日）在莫斯科法院判囚4年，同時禁止在3年內管理軍事博客網站。

52歲的吉爾金別名為斯特列爾科夫（Igor Strelkov），曾任頓涅茨克人民共和國國防部長。吉爾金曾在Telegram頻道發布帖文，指摘頓涅茨克當局並未按照承諾向軍人付款，即使處決也不足以懲罰。吉爾金去年7月被拘留，莫斯科法院上月開始非公開審訊，檢察官要求判處吉爾金4年11個月監禁。吉爾金曾指為了在俄烏戰事中取勝，俄羅斯需要全國總動員，又批俄羅斯總統評普京無足輕重、膽怯平庸。他去年11月要求同伴展開競選活動，希望獲提名為俄羅斯總統選舉候選人吉爾金上月稱，害怕重蹈僱傭兵公司瓦格納集團前領袖普里高津兵變失敗身死的覆轍。

俄羅斯在囚反對派領袖納瓦尼曾指摘，當局非法逮捕並政治檢控吉爾金。吉爾金另一個身份是馬來西亞航空公司MH17航班空難的疑犯，MH17航班2014年7月17日在烏克蘭上空被擊落，造成乘客和機組人員共298人喪生，其中大多是荷蘭公民。