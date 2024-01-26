亞拉巴馬州死囚吸氮氣處決　全身抽搐猛打束縛帶

美國亞拉巴馬州58歲死囚史密斯（Kenneth Eugene Smith）於當地周四（25日）晚上接受氮氣處決，成為全美首例。

州監獄系統專員哈姆（John Hamm）表示，史密斯於當地晚上7時53分在阿特莫爾的霍爾曼懲教所行刑室接受處決，在施放氮氣後22分鐘、即晚上8時25分宣告死亡。在場人士指，史密斯行刑時綁在輪床上，頭戴面罩，氮氣開始流入面罩，導致他缺氧，他初時幾分鐘仍神志清醒，之後開始全身抽搐，輪床搖個不停，持續2分鐘，他曾猛打身上的束縛帶，並大力呼吸幾分鐘，最後呼吸變得緩慢，直到不再明顯。其妻目擊全程，期間曾大喊。

獄警曾於晚上8時07分檢查史密斯的情況，然後退到牆邊讓處決繼續進行。哈姆形容史密斯似乎盡可能閉氣，他的身體活動沒有比預期的不尋常。一名記者指，這是他在亞拉巴馬州見證的第5次死囚行刑，無見過囚犯被處決時反應如同史密斯般劇烈。

使用氮氣的全新處刑方式備受爭議，使用100%氮氣取代囚犯呼吸的空氣，逐漸剝奪體內氧氣使其窒息身亡，專家批評可能造成劇烈痛苦及折磨，形同虐待。傳教士森尼特（Charles Sennett）於1988年3月聘用史密斯等3人殺害妻子，史密斯被捕後判處死刑。他本應在2022年11月以靜脈注射形式處決，但執行死刑人員經多次嘗試仍無法找到他的靜脈，最終執行窗口限期屆滿，未能執行死刑。