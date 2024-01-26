美曾秘密警告伊朗　IS策劃襲克爾曼市

伊朗中南部克爾曼省克爾曼市本月3日哀悼被美軍擊殺的革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼時，遭遇回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）恐襲，爆炸造成84人死亡，數百人受傷。美媒周四（25日）指，美國情報機關事前曾秘密向伊朗政府發出警告指IS正準備施襲。

知情美國官員透露，美國獲得IS在阿富汗的分支「ISIS-K」策劃襲擊伊朗後，根據長期以來的「警告義務」政策秘密通知德黑蘭，伊朗境內有恐襲威脅，避免有無辜平民傷亡。官員續指，交給伊朗的情報包括足夠具體的位置，亦有足夠時間查證，惟伊朗沒有回應美方的警告，不知為何德黑蘭無法阻止襲擊。

「警告義務」政策要求美國情報機關警告恐襲的潛在受害人，但如果襲擊目標是恐怖分子或罪犯，以及發出警告會危及美國或盟國政府人員、情報或軍事行動，此例就不適用。前中央情報局（CIA）官員倫敦（Douglas London）指，伊朗處於灰色地帶，美國定性革命衞隊為外疊恐怖組織，但ISIS-K襲擊的大部分潛在受害人是平民。他估計，可能是白宮和CIA的高層決定提醒伊朗，讓美國站在道德高地，同時鼓勵伊朗在部分安全議題與美國打交道。一名美國官員指，警告伊朗的決定在華府內部是小心保密的秘密，反映美方想減少事件曝光的風險。