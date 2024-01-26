2002年峇里恐襲案被告認罪　稱關押期間受CIA酷刑

印尼峇里島2002年發生爆炸恐襲，造成202人死亡。兩名涉嫌串謀施襲的馬來西亞回教徒周四（25日）在古巴關塔那摩灣軍事法庭向受害者道歉，他們供稱早年被美國中央情報局（CIA）關押時曾遭受酷刑，要求軍事陪審團作為量刑因素。

被告阿明（Mohammed Farik Bin Amin）和萊普（Mohammed Nazir Bin Lep）上周達成認罪協議，承認與恐怖組織阿蓋德串謀施襲，同時指證恐襲主謀努爾賈曼（Encep Nurjaman）。阿明向受害者、家人和所有回教徒道歉，指他被美國關押20年間已改過自新，聲稱在爆炸發生後才知道案件，自己只負責為罪犯提供幫助和轉移資金。

阿明供稱，他2003年被捕後至2006年間，在CIA秘密海外監獄曾遭受酷刑，並向陪審團展示最近解密的自畫像，包括他赤裸、戴頭罩和腳鐐，以及獄卒向他的口鼻灌水施行水刑之畫作。萊普稱，會原諒對他施以酷刑的人。兩名被告正面臨20至25年刑期，不得以關押期抵銷，但依照協議可以在今年稍後返回馬來西亞服刑。