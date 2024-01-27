【東方日報世界視線】先進社會生育低　政府挽救極困難

所有經濟達到一定發展的先進社會，基本上都遇到人口出生率下降，導致人口減少及老化問題，其社會及經濟負面影響的嚴重性不容低估，如果政府不加以種種方法干預，將令往後世代無法承受。

人口學家發現，社會人口減少及老化的成因其實非常複雜，最早是出現在日本及西歐國家，它們經濟達到高度發展，人民着重保持個人高生活質素，開始在上世紀80、90年代減少生育，到了2008年金融海嘯，這些國家因為經濟不景氣及失業率大增，更傾向減少生育，到了21世紀，這些國家因生育率高的50、60年代出生一群走向老化，更加劇社會經濟負擔。

另一類是香港、南韓和台灣，其經濟發展較西方晚，加上東方人儲蓄率高的性格及對金融海嘯反應更敏感，遂很快加入西方發展國家的低生育心態。由於這些地方的社會福利不及西方國家，生育意願表現更低。

至於中國低生育率就是過去一孩政策的後遺症，如今處於長期一孩政策年代出生成長的年輕人口，是享受上一代高度照顧成為自私的一代，沒有意欲生孩子，加上近幾年經濟發展放緩及樓房泡沫導致不景氣，數據顯示，2023年內地婦女個人生育率低至接近驚人的1.0，而婦女個人生育率最少要達到2.1才可以實現「世代更替」。

西歐的富裕社會政府如今用盡方法刺激生育，當法國統計局宣布2023年只有67.8萬嬰兒出生，是第二次世界大戰結束以來最低數字，更比2010年下跌了20%，法國總統馬克龍立即提出「人口再武裝（Demographic Rearmament）」，比他更早「宣戰」要增加生育率的有匈牙利總理歐爾班、塞爾維亞總統武契奇及意大利總理梅洛妮等，其實對比歐盟及G7每名婦女平均生育率在1.6以下，法國還有1.8的不錯成績，只是法國政府要防範生育率持續下降，不能不想辦法扭轉形勢，歐盟國家普遍推出各種獎勵生育的政策，例如新生嬰兒父母享有一年以上的有薪假、新生嬰兒津貼，法國更獎勵有3個孩子的父母每人可享有較多的退休金。不過，似乎這些都不能扭轉頹勢。

最後歐盟有效的補救方法是引入移民，但無疑這項政策一定遭受右派政治組織的極力反對而產生政治撕裂及社會衝突。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻