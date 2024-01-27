逃亡近50年　桐島聰癌末入院自首被捕

日本傳媒周五（26日）報道，涉及1970年代多宗針對大型企業的爆炸案疑犯桐島聰，被警方通緝近50年，他近日用假名入住神奈川縣鎌倉市一間醫院，在接受末期癌症治療期間突然表明真實身份，周四（25日）被捕，警方會化驗DNA鑑定其身份。

桐島聰是目前在逃時間最長的日本通緝犯，警方視他為極左暴力分子，有關他的通緝海報遍及全日本大街小巷、便利店，遊客都大有機會透過通緝海報見過他的長相。日媒指，桐島聰最初以假名入院，後來報上真名，院方周四報警指有一名男子自稱是桐島聰。警員到場向男子問話，他除了自稱是桐島聰，還說出案件情況。男子患有末期癌症，今年年初開始住院治療，警方正爭取時間盡快確認是否桐島聰。

桐島聰於1954年1月9日出生於廣島縣，1972年考入明治學院大學法學部，在學期間認識左翼分子黑川芳正及宇賀神壽一，加入極左組織「東亞抗日武裝陣線」，以無政府主義和反日亡國論作為核心思想，以激進手段進行反日運動，曾策劃以炸彈暗殺日王裕仁，終極目標是以共產主義解放日本。組織發動過多宗針對大型企業的爆炸案，包括1974年8月30日的三菱重工總部爆炸案，組織成員在東京丸內的三菱重工總部引爆炸彈，造成8死380傷。至1975年4月18日，組織再在東京銀座南韓產業經濟研究所入口放炸彈，並於翌日引爆。一個月後，日本警方拘捕組織7名主要成員，桐島聰成功逃脫，以涉嫌違反爆炸品條例通緝他。