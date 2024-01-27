奧斯汀將返回五角大樓　白宮訂閣員權力轉移新指引

美國國防部長奧斯汀早前因接受前列腺癌手術後的併發症秘密入院，引起軒然大波。醫生周五（26日）指，奧斯汀當日覆診，前列腺癌預後良好，不需進一步治療。國防部官員透露，奧斯汀將於下周一（29日）返回五角大樓辦公。同時，白宮發出新的內部備忘錄，為內閣權力轉移制訂新指引，防止再發生類似事故。

奧斯汀的醫生表示，雖然奧斯汀出現併發症，但他的癌症得到早期有效治療，預後良好，除了計劃的物理治療和定期前列腺切除術後追蹤覆診外，不需進一步治療癌症。「預後」是一個醫學名詞，指醫生根據病人當前狀況來推估未來經過治療後可能的結果。

白宮幕僚長齊恩茨（Jeff Zients）發出新的內閣權力轉移指引，列明由於不同授權章程、法規和行政命令，各部門指引存在差異，但透過這份備忘錄可確保所有機構都有一套在授權時必須遵循的標準指引。齊恩茨要求各部門在「預期或正在準備授權及授權發生時」，必須通知白宮內閣事務辦公室和白宮幕僚長辦公室，必須保留授權何時生效及撤銷的書面紀錄。備忘錄特別針對奧斯汀的情況指出，當內閣成員前往通訊受限或無法通訊的地區、接受住院治療或需要全身麻醉的醫療程序，或以其他方式進行治療時，導致可能無法聯繫到閣員，各部門必須確保發出授權。

知情官員說，總統拜登覺得類似奧斯汀秘密入院的事不該再發生，白宮要全面確保不會再出現此類情況，方法之一就是制訂上述備忘錄並盡快執行。