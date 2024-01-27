圖瓦盧親台總理敗選　增與台斷交機會

台灣3個太平洋邦交國之一的圖瓦盧周五（26日）舉行大選，周六（27日）公布現任親台總理瓦塔諾（Kausea Natano）失去國會議席，其主要對手、主張重新審視對台外交關係的財長塞維-帕伊紐（Seve Paeniu）則成功保留議席，這局面或進一步增加圖瓦盧與台灣斷交的機會。

圖瓦盧沒有政黨，選民將在8個選區中每區選出2名議員。瓦塔諾在選舉中失利，塞維-帕伊紐成功連任後表明尋求籌組聯盟，爭取成為總理。他向英媒表示，圖瓦盧在外交上承認台灣或中國大陸應由新政府討論，瓦塔諾政府對此有廣泛的內部討論，以確定圖瓦盧的政策立場，新政府需考慮此事並相應地決定政策立場。圖瓦盧選舉專員指，新議員將於下周開會投票選出新總理，具體時間由總督通知。

在選前，塞維-帕伊紐曾說圖瓦盧與台灣抑或大陸建交，取決於哪個夥伴能響應並支持實現圖瓦盧的發展優先事項和願望。圖瓦盧駐台灣大使比克尼布-帕紐（Bikenibeu Paeniu）日前指，消息人士指出圖瓦盧可能在大選後轉向大陸。台灣外交部則稱，圖瓦盧政府已澄清有關言論屬克尼布-帕紐個人評論，非政府立場。