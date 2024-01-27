美商務部重點保經濟安全　美中工作組將開會

負責國際貿易事務的美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）周五（26日）表示，商務部今年的工作重點是確保經濟安全，美中商務工作小組將在華盛頓舉行首次面對面的會議，以解決影響工商界的具體問題，使兩國商貿關係有更多可預測性。

拉戈出席華盛頓智庫戰略與國際研究中心活動時指，美中經貿關係是美國在全球最大和最重要的經濟關係之一，去年兩國經貿總額達6,900億美元（約5.38萬億港元），如何處理與中國的經貿關係佔據商務部相當多的時間。她指出，商務部處理對華經貿關係原則是保護必須保護的，促進所能促進的。拉戈還透露，美中商務部長同意在華盛頓舉行屬副部長級的美中商業議題工作小組第一次面對面會議，將在未來數月內召開，她沒有提具體時間。

美方代表團將由拉戈率領，她指重點是解決影響美國商界的具體問題，會議不是談判論壇，而是一個討論美中各自從工商界聽到問題的管道，雙方正尋找政府可以幫助解決的具體可行結果。美國商界將在今次會議扮演非常重要的角色，華府目標是令美中商業關係有更多可預測性，在中國經營及希望打入中國市場的美國公司可不必擔心知識產權盜竊、不可持續的補貼，以及不公平的安全突擊行動。她強調，保持與中國的溝通管道是非常重要的，可減少誤解風險，探索合作領域。拉戈提到美國商務部長雷蒙多去年的中國之行影響深遠，並重申美國不會在涉及國家安全問題上談判。美方尋求去風險和供應鏈多元化，但不是與中國進行經濟脫鉤，美國對中國的高科技產品實施出口管制是非常具針對性，管制對兩國總貿易額影響不到1%。