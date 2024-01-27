美國務院通知國會　批准向土耳其售F16

土耳其總統埃爾多安周四（25日）簽署該國國會通過認證瑞典加入北約的法案後，美國國務院周五（26日）正式通知國會山莊已批准向土耳其出售40架F16戰機及近80套現代化套件，總值約230億美元（約1,794億港元）。

土耳其於2021年10月首次要求購買美國F16戰機，但土耳其遲遲不同意瑞典加入北約，成為美國國會批准軍售計劃的主要障礙。土耳其國會日前表決通過瑞典加入北約的議案，埃爾多安簽署生效。美國總統拜登隨即去信國會山莊主要委員會領袖，敦促他們別再拖延，立即批准土耳其的F16戰機軍售計劃。

美國軍售計劃必須獲得國會4個關鍵委員會同意，包括參議院外交關係委員會，有多名資深議員表明不會反對軍售。參議院外委會主席卡丁表明，批准軍售案是取決於土耳其同意瑞典加入北約，他絕不是輕易做決定的，強調土耳其需要改善人權紀錄，更好地合力追究俄羅斯入侵烏克蘭的責任，協助緩和中東緊張局勢。另一邊廂，拜登政府周五亦推進向北約成員國希臘出售20架F35隱形戰機計劃，價值86億美元（約671億港元）。