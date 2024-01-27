拜登向以總理表明　不欲加薩長期戰亂

美國將於今年11月舉行大選，美媒周五（26日）引述白宮高官指總統拜登上周五（19日）與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，再次要求以軍更快的改為在加薩採取低強度行動，減少平民傷亡，他不是為了長達一年的戰事而參與。

一名拜登顧問指出，白宮非常憂慮拜登會流失年輕選民，後者大多反對拜登在加薩戰事的政策。各州總統初選陸續登場，拜登不能讓以巴戰爭和愈來愈多的死亡數字佔據新聞。拜登近來數周對內塔尼亞胡感愈發沮喪，他上月23日與內塔尼亞胡通話時，最後擱下一句「對話已完」就掛電話，二人之後到上周五才再對話。

報道指，內塔尼亞胡上周四（18日）曾指加薩戰事會持續很多個月，拜登在上周五通話時提及此事，多次詢問內塔尼亞胡以軍改為低強度行動的計劃，以及在加薩的整體戰略。內塔尼亞胡表示，以軍在加薩北部的行動正過渡到低強度，將會在加薩南部這樣做，但比預期需要更多時間，同時表明如果以軍現時撤出加薩，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯將回歸。白宮官員指，二人通話約40分鐘，三分之一時間討論上述問題。

此外，拜登提出3項人道主義要求，第一是以色列容許聯合國人員進入加薩，評估巴勒斯坦平民未來返回的條件；第二，從以色列南部阿什杜德港口運送麵粉到加薩；第三，簡化從約旦經以色列和加薩南部邊境運送援助物資的流程。內塔尼亞胡答應要求，但未知何時實行。二人亦討論談判協議，拯救仍被哈馬斯扣押的約130名人質。