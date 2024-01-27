美訂10年援烏新戰略　減強調奪回失地

美國傳媒周五（26日）報道，美國政府正在制訂一項協助烏克蘭的10年新戰略，不再強調奪回被俄軍攻佔的烏克蘭領土，而是專注於幫助烏克蘭抵禦俄軍在戰場上的新進展，同時訂立加強烏克蘭戰鬥能力和經濟的長期目標，文件預計今年春季公布。

知情美國官員指，美國援烏戰略文件是30多國尋求長期在安全和經濟上援烏的多邊努力一部分，各國都正在擬訂未來10年的對烏承諾，英國上周已公布相關文件，法國總統馬克龍到烏克蘭時亦會發表法方文件。美方文件把支援烏克蘭分為4階段，分別是戰鬥、建設、恢復和改革，將保證支持烏克蘭的短期軍事行動，並建立能阻止俄羅斯侵略的未來烏克蘭軍隊，同時包括幫助保護、重建和擴大烏克蘭工業和出口基礎的具體承諾和計劃，協助該國進行全面融入西方機構所需的政治改革。「建設」階段重點是對烏克蘭未來海、陸、空安全部隊的承諾，制訂出一支具有高度威懾力軍隊的路線圖。同時，部分補充資金是用以發展烏克蘭武器生產工業基礎。此外，美方計劃協助烏克蘭建立額外防空系統，在基輔和敖德薩以外的烏克蘭城市周圍形成「保護氣泡」，讓該國經濟及鋼鐵、農業等關鍵出口復甦。

拜登政府去年10月向國會提交援烏一籃子法案，其中尋求撥款610億美元（約4,758億港元）援烏。華府官員已向議員表明，只有一半資金會用於戰場，其餘則用來讓烏克蘭在沒有西方大規模援助下鞏固未來安全。

上述計劃與去年相比發生巨大變化，當時美國和盟友向烏軍緊急提供訓練和先進裝備，希望能夠迅速擊退佔領烏克蘭東部和南部的俄軍，但反攻失敗。官員指，烏軍很難像去年那樣在各方面大力推進，西方對今年的期望不是如同過往的大規模炮火戰鬥，而是烏克蘭避免失去比目前更多領土，烏軍應專注最近取得更大成功的遠距離火力戰術、阻止俄羅斯黑海艦隊、把俄軍困在克里米亞。