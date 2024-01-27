延遲兩月完成訓練　美兩棲群分赴中東

美國因應中東地區局勢緊張，繼續在區內部署一個航空母艦打擊群及一個兩棲戰備群，後者由兩棲攻擊艦巴丹號率領；接替的姊妹艦拳師號延遲兩個多月後，近日終於完成部署前的海上整合訓練。美國海軍陸戰隊因應兩棲軍艦短缺的情況，正在考慮利用其他船艦執行任務，包括遠征基地艦及遠征快速運輸艦。

美國海軍陸戰隊本月22日表示，由兩棲攻擊艦拳師號、兩棲船塢運輸艦薩默塞特號、兩棲船塢登陸艦哈珀斯‧費里號、第15海軍陸戰隊遠征隊組成的拳師號兩棲戰備群，本月18日成功在太平洋完成海上整合訓練演習，測試它們的海上及船對岸能力，例如執行海上登艦、戰鬥飛行作業、兩棲行動、疏散平民等關鍵任務。軍方未有公布上述艦艇何時從美國西岸啟航前往中東地區，拳師號同時搭載F35B隱形戰機。

美國《防務新聞》周五（26日）報道，美國海軍陸戰隊負責戰鬥發展及整合的副司令赫克爾（Karsten Heckl）本月12日表示，美國海軍尋求改善兩棲艦艇的戰備狀態及準時維修的表現，但五角大樓考慮是否停止未來的兩棲艦艇生產，所以美國海軍陸戰隊比以往更認真考慮利用其他船艦，近期成功多次在太平洋使用遠征快速運輸艦。

針對拳師號兩棲戰備群部署日程問題，赫克爾在訪問透露基於船艦維修的挑戰，有關艦艇未準備好按照原定計劃部署海外，所以決定先讓部分美國海軍陸戰隊兵力出海，薩默塞特號未來數天率先啟航，餘下拳師號及哈珀斯‧費里號兩個月後部署。