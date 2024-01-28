系外行星大氣層發現水分子　直徑為地球兩倍

天文學家利用哈勃太空望遠鏡觀察一顆距離地球97光年的太陽系外行星，檢測到其大氣層存在水分子。天文學家尚未揭開這顆行星大氣層的真實本質，但新發現證明了大氣層富含水氣的行星可以存在於其他恒星周圍。研究結果於上周四（25日）發表在《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

系外行星「GJ 9827d」直徑為地球的兩倍，是大氣層中存在水蒸氣的最小系外行星，溫度高達攝氏427度。水源對孕育生命至為重要，但這顆行星的高溫將大氣層豐富的水分變成灼熱的蒸氣，因此其內部不太可能存在生命體。

研究團隊目前得出兩種結論：GJ 9827d大氣層富含氫氣和水蒸氣，可能是一顆迷你版海王星。如果是這樣，在它形成時，與主恒星的距離可能較現時的位置為遠，意味這顆行星溫度較低，水以冰的形態存在。隨着GJ 9827d移近主恒星，受到更多恒星輻射影響，其氫氣會受熱溢出。另外，天文學家懷疑，GJ 9827d可能是溫暖版的木星衞星木衞二。這顆行星可能有一半是水，一半是岩石。