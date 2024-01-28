員工涉突襲以色列　多國暫停資助近東救濟工程處

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）的12名職員日前被指控涉及去年10月7日巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列。繼美國、澳洲和加拿大後，英國、德國、意大利、荷蘭、瑞士和芬蘭亦宣布，暫停向近東救濟工程處提供資助。

涉事的員工已被近東救濟工程處解僱並接受調查。英國外交部表示，在審查指控期間，將暫時停止向該機構提供資金。對於以色列外長卡茲表示，要求聯合國解僱近東救濟工程處的領導層，並尋求阻止該機構在加薩戰事結束後繼續在當地工作。聯合國秘書長古特雷斯的副發言人哈克稱，不會對相關言論作出回應，強調近東救濟工程處總體上有良好的紀錄。

近東救濟工程處主任專員拉扎里尼批評，由於一小部分員工受到指控，暫停對機構提供資金，令人震驚，有關決定威脅到機構在包括加薩地帶在內正進行的人道主義工作，敦促這些國家扭轉局面。

巴勒斯坦外交部批評以色列針對近東救濟工程處的行動，哈馬斯呼籲聯合國和國際組織不要屈服於以色列的威脅。有巴勒斯坦政黨領袖批評多個國家暫停資助聯合國近東救濟工程處，形容決定可恥。