以軍加強北部戰備　傳將向黎巴嫩宣戰

以色列和黎巴嫩邊境局勢緊張，以色列國防軍上周六（27日）公布預備役空降旅上周在北部邊境演習，以加強決策時刻的能力和戰備狀態。黎巴嫩傳媒同日報道，以色列政府將向黎巴嫩宣戰，引起恐慌。

黎巴嫩真主黨電視台「Al-Manar」聲稱有以色列傳媒指以色列政府將在數小時內向黎巴嫩宣戰，但其實不存在相關報道。黎巴嫩傳媒LBCI周日（28日）引述消息指，一個匿名阿拉伯國家向真主黨提供情報，聲稱以色列準備對黎巴嫩境內發動大型軍事行動，預期2月是關鍵月份，特別是美國總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）和法國黎巴嫩問題特使勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）將到黎巴嫩首都貝魯特進行外交接觸，外界密切關注外交努力的結果。

黎巴嫩真主黨國會小組主席拉德（Mohammed Raad）警告以色列不要發動進攻，強調真主黨已為戰爭做好充分準備，在全面戰爭中以色列將嘗到真主黨長臂延伸的滋味。

以色列國防軍上周五（26日）晚襲擊黎巴嫩南部貝特利夫（Beit Lif），造成至少4名真主黨武裝分子喪生，並攻擊黎巴嫩南部代爾阿姆斯（Deir Ams）的軍事設施。上周六，以色列北部城鎮什洛米（Shlomi）遭受火箭彈襲擊，鄰近多鎮隨後響起警報。