時隔15年　美擬重新在英部署核武懾俄

俄烏戰爭引發的核戰危機加劇，繼俄羅斯戰術核武去年底運抵白羅斯後，美國亦推進事隔15年來再次在英國存放核武的計劃。英國傳媒上周五（26日）報道，美軍準備在英格蘭薩福克郡空軍基地部署精確制導重力核彈，目前正為此採購配套設備。

《每日電訊報》引述美國國防部採購數據庫原始文件指，其中一份去年8月發布的通知要求私營承包商，為駐紮萊肯希思皇家空軍基地（RAF Lakenheath）的第48安全部隊中隊提供崗哨小屋和防彈盾，保護他們免受強行進入和槍彈攻擊，並註明他們即將執行的核任務需要在防彈保護下進行，崗哨小屋工程將於今年6月開始建設。

另一份上周二（23日）公布的合約指出，新的F35戰機和「即將到來的保障支持」，反映有急需必要更換車輛卸載用的液壓坡道。美國國防部去年預算文件首次披露，該國計劃在萊肯希思皇家空軍基地新建「保障宿舍」（surety dormitory），以存放可由F35戰機部署的戰術核武。

報道預計，美國將在萊肯希思皇家空軍基地部署B61-12型重力核彈，最大爆炸當量5萬噸，相當於二戰向日本廣島投放原子彈的3倍。冷戰爆發後，美國空軍在上址存放自由落體核彈。直至2008年，美國認為來自莫斯科的冷戰威脅已經減弱，因此終止在英國部署核彈。