英油輪紅海遇襲起火　美法印軍艦馳援終救熄

也門叛軍青年運動上周五（26日）晚上發射反艦彈道導彈擊中在亞丁灣航行的英國油輪Marlin Luanda號，該船發生大火，需由趕來馳援的美國、法國和印度軍艦協助救火，火勢延燒至上周六（27日）下午才撲熄。英國國防大臣夏博思指，英國及其盟友保留適當回應的權利。

美國中央司令部表示，Marlin Luanda號遇襲時正運載高度易燃的氫混合物石腦油，它被導彈擊中後其中一個貨艙發生大火，美國海軍神盾驅逐艦卡尼號、法國海軍護衞艦阿爾薩斯號、印度海軍導彈驅逐艦維沙卡帕特南號快速到場應變，提供救火物資和協助船員。船上有22名印度籍和1名孟加拉籍船員，全員安全，油輪可繼續航行。火勢救熄後，Marlin Luanda號的船員拍片感謝印度海軍的幫助。

事發時使用Marlin Luanda號的新加坡公司Trafigura表示，Marlin Luanda號正前往安全港口，公司正評估其他商船繼續航經紅海的安全風險，目前沒有旗下船隻在亞丁灣航行，會持續小心審視風險。夏博思表示，這宗對海上運輸的不可容忍和非法襲擊，是針對無辜民眾和全球貿易的最新事件，英國決心並有責任保護紅海航行自由。