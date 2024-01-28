美斡旋以巴新一輪臨時停火　或長達兩個月

美國《紐約時報》上周六（27日）報道，以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯有望在美國等多國斡旋下，達成新一輪臨時停火協議，時間可能長達兩個月。匿名美國官員稱，雖然仍有重大分歧待解決，但對達成協議審慎樂觀。

以美國為首的談判代表已把以色列、哈馬斯過去10天提出的建議整合成基本框架。停火分為兩階段。第一階段停火約30天，由哈馬斯率先釋放婦女、長者和受傷人質。以色列和哈馬斯期間將制訂下階段停火細節。第二階段停火預計約30天，哈馬斯將釋放以軍俘虜及男性平民，換取一定比例的巴勒斯坦囚犯獲釋，以色列同時允許更多人道主義援助進入加薩地帶。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯周日（28日）在法國巴黎與以色列、埃及和卡塔爾官員會晤，預計將討論協議草案。知情官員認為停火長達兩個月，戰爭規模將會縮小，為進一步展開外交活動提供機會，從而更廣泛地解決以巴衝突。

以色列總理內塔尼亞胡上周六就釋放人質問題，公開向卡塔爾施壓，他諷刺稱：「卡塔爾曾接待哈馬斯領導人，還為哈馬斯提供資金，卡塔爾對哈馬斯有影響力，因此他們應同樣善於施壓。它們將自己定位為調停人，所以請繼續吧，讓他們同樣善於帶回我們的人質。」卡塔爾政府暫未回應。