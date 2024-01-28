伊朗間諜船疑助也門叛軍施襲　美英急商對策

英媒上周六（27日）報道，伊朗革命衞隊間諜船貝赫沙德號（MV Behshad）疑涉及指揮也門叛軍青年運動上周五（26日）襲擊在亞丁灣的英國油輪Marlin Luanda號，美國海軍和英國皇家海軍高層當晚隨時商討對策。

知情英國官員指，貝赫沙德號一直在區內航行，Marlin Luanda號遇襲一事令美英兩軍高級指揮官討論如何處理貝赫沙德號。美英已排除擊沉貝赫沙德號的選項，大部分原因是擔心令衝突升級和正中伊朗下懷。其他選項則包括癱瘓貝赫沙德號的通訊能力，從而切斷它與監督也門叛軍行動的革命衞隊指揮官之聯繫，這樣做的好處是不會造成傷亡。

官員表示，伊朗意識到美英不太可能擊沉貝赫沙德號，因為這會加劇地區衝突。與此同時，它正在眾目睽睽之下指揮針對國際航運的襲擊，美英不能允許情況繼續。部署紅海的英國皇家海軍驅逐艦鑽石號和護衞艦里士滿號已採取反制措施確保伊朗無法攔截通訊，英軍亦將會從巴林增派護衞艦蘭開斯特號到紅海，堵截從伊朗流向也門的武器。

報道同時指出，在紅海執行護航任務的軍艦面對伊朗Masjur水雷威脅，該款水雷可區分軍艦和商船，所以也門的漁船不受威脅。最近兩艘皇家海軍掃雷艦在巴林相撞，導致英國無法履行為盟友提供的全面掃雷任務。現時區內只餘下一艘英軍掃雷艦可以快速部署到紅海，另外兩艘掃雷艦計劃從英格蘭漢普郡樸茨茅斯海軍基地基地調往紅海，但需要2至3周才能抵達。