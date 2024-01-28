美軍船廠洩輻射　血癌亡老兵家屬索償

美國全國廣播公司（NBC）上周六（27日）報道，位於加州的長灘海軍造船廠1997年正式關閉後，美國軍方早於2000年代發現船廠曾存在輻射洩漏，但一直未有機制通知曾在上址工作的退役軍人。一名船廠老兵本月因急性血癌病逝，家屬指摘美軍欠透明度且未及時支援，已提出索償。

退役美軍懷安德（Gilbert Wyand）於1985至1987年在美國海軍巡防艦喬治·菲利普號（USS George Philips）生活和工作，該艦停靠長灘海軍造船廠的延伸碼頭，屬於輻射污染最嚴重地方。57歲的懷安德去年3月突然吐血，醫生最初判斷是胃潰瘍，同年5月確診急性淋巴細胞白血病。懷安德於是接受化療，同時申請退伍軍人事務部支援。

懷安德去年12月病情惡化至下半身癱瘓，退伍軍人事務部同月批准他接受CAR-T細胞治療，但未能安排骨髓移植。懷安德本月2日開始接受治療，惟本月10日進入深切治療部搶救，在他的主要器官衰竭下，其家屬忍痛拔除維生儀器。懷安德兒子亞當（Adam Wyand）指摘，退伍軍人事務部規定步驟過多、預約等待時間過長，若父親在身體嚴重惡化前得到治療，就有機會生存。

美國海軍設施工程系統司令部（NAVFAC）去年6月發表報告，證實長灘海軍造船廠早於1940年代出現輻射污染，在1960至1980年代期間，約3,000加侖化學廢料從損壞的儲存桶洩漏到地下。海軍於2000年代初從地下水和土壤首次檢測到放射性物質鐳和鍶，並於2008年確認含量超出公眾安全標準。但海軍、退伍軍人事務部以及加州政府部門強調，船廠目前污染程度很低，不會對公眾健康造成危害。