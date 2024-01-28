意央行行長憂貨幣武器化　損歐元地位

歐盟正研究沒收凍結的俄羅斯資產之際，意大利中央銀行行長帕內塔（Fabio Panetta）上周五（26日）警告，歐元區不應在制裁戰及政治爭端中把貨幣武器化，否則損害歐元形象和地位。

帕內塔指出，貨幣武器化會無可避免降低自身吸引力，並鼓勵替代貨幣出現。國際關係是重複博弈一部分，必須明智使用貨幣武器化權力。帕內塔表示，西方制裁令俄羅斯難以在跨境貿易中使用美元和歐元，促使最近中俄貿易以人民幣結算激增。中國正明確提升人民幣在全球舞台上的作用，並鼓勵其他國家使用人民幣，包括俄烏戰爭以來受到國際制裁的國家。人民幣已取代歐元，成為全球第二大貿易融資貨幣。帕內塔告誡，需警惕未來數年政治或對國際貨幣產生重大影響。

俄烏戰爭爆發後，歐盟、美國、日本及加拿大共凍結俄羅斯央行3,000億美元（約2.34萬億）資產，其中三分之二由歐盟凍結。意大利、法國及德國對動用凍結俄羅斯資產持懷疑態度，擔心外國投資者會憂慮在歐洲的資產是否安全，並退出歐盟市場，最終削弱歐元。