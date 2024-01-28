美研新戰略轟炸機　暫虧損近12億美元

美國全面更新核三位一體打擊力量，分別是隱形戰略轟炸機、洲際彈道導彈、戰略核潛艇。負責研製隱形戰略轟炸機的美國防務企業諾斯諾普格魯曼近日披露，該空基戰略威懾力量項目已經損失接近12億美元（約93.6億港元）。

美國傳媒上周四報道，根據諾斯諾普格魯曼當天公布的財務文件，美國空軍新一代B21隱形戰略轟炸機項目帶來15.6億美元（約121.7億港元）以下的「稅前費用」，與稅務有關的抵消減少淨虧損至11.7億美元（約91.3億港元）。虧損主因是涉及撥款減少「宏觀經濟干擾」對小批量試生產影響的估計出現改動，以及對生產成本作出更高的預測；「宏觀經濟干擾」包括高於預期的通脹幅度及其他廣泛經濟因素。

諾斯諾普格魯曼正在建造6架屬於「前期生產」的B21隱形戰略轟炸機，它們用於進行不同類別測試，部分有可能未來轉為投入實戰之用。諾斯諾普格魯曼去年10月表明，這個龐大兼極具重要的武器項目將是「零利潤率」。美國傳媒報道，預計連同研發、生產，以及維護與操作100架B21隱形戰略轟炸機30年的費用，按照2023年價格是2,436億美元（約1.9萬億港元），但美國空軍曾經表明可能採購最多145架。

美國計劃以B21隱形戰略轟炸機，取代現役可以投放核武的B2隱形戰略轟炸機，以及失去投射核武能力的B1B超音速轟炸機，意味它屬於「核常兼備」的機種，可以搭載核武及常規武器，既是美國重要核力量支柱，也能夠執行其他「非核」任務。