匈牙利阻援烏議案　歐盟擬從經濟施壓

歐盟計劃向烏克蘭提供總值500億歐元（約4,236億港元）援助，匈牙利總理歐爾班在上月峰會否決議案。英國傳媒周日（28日）引述機密文件報道，若歐爾班再度否決援烏議案，歐盟計劃切斷對該國資助，表明要針對弱點打擊匈牙利的經濟。

《金融時報》引述一份由歐盟官員起草的計劃，表明若歐爾班不退讓，導致周四（2月1日）的歐盟領導人緊急峰會未能達成援烏協議，其他歐盟國家元首和政府首腦將公開宣布，鑑於匈牙利總理的非建設性行為，歐盟應永久停止向匈牙利提供任何資金。此舉可能導致金融市場、歐洲和國際公司降低對匈牙利的投資興趣，引發該國公共赤字融資成本的進一步增加和貨幣貶值。

匈牙利歐盟事務部長博卡回應強調，匈牙利不會屈服於壓力，不會將支持烏克蘭與獲得歐盟資金混為一談，也反對其他各方這樣做，匈牙利已經並將繼續建設性地參與談判。他透露，該國上周六（27日）向歐盟提出在援烏議案增加條款，若匈牙利在未來每年援烏議案擁有否決權，那匈牙利願意批准將歐盟預算用於援烏，甚至發行共同債務為其融資。

報道引述歐盟外交官透露，許多歐盟國家都支持打擊匈牙利經濟的計劃，形容氣氛變得更加嚴峻，並批評若允許這種行為，將有失歐盟之名，此舉賭注很大，是一種是敲詐。一位外交官認為歐爾班不可能在資金問題上擁有否決權，並承認匈牙利受到持續而強大的政治壓力，但並不影響匈牙利政府的談判。